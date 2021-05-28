Genç Girişimci Cengizhan Sorhun kimdir? Nerelidir? Ne iş yapar?
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Genç Girişimci Cengizhan Sorhun kimdir? Nerelidir? Ne iş yapar?

Genç Girişimci Cengizhan Sorhun kimdir? Nerelidir? Ne iş yapar?
Bültenler - Haberler | Güncel

Genç yaşında Türkiye'de yaptığı işler ve dijital dünyaya yaptığı yatırımlar ile sık sık gündeme gelen Cengizhan Sorhun'un biyografisi büyük merak konusu oldu.

30 Temmuz 1993 tarihinde İstanbul Bahçelievler'de dünyaya gelen Cengizhan Sorhun'nun ; çocukluğu, eğitimi ve dijital medyada mesleğinin ilk yıllarını İstanbul'da geçti. Henüz 20 yaşındayken birçok sektörde ticarete başladı. Cengizhan Sorhun: "Bir mesleği öğrenmenin en iyi yolu okumaktan geçer, okumayı bilmeyen biri girişimci olamaz" sözünü kendine ilke edinerek sektörün en alt kademesinden dijital sektörde işe başladı. Erken başlayan girişimcilik hayatı uzun yıllardır da devam ettirdi.

Dijital dünyaya yaptığı yatırımlar ile çok konuşulan Cengizhan Sorhun , "Dijital marketing en çok bizim ülkemizde kısa sürede yaygınlaştı. Sebebi ise millet olarak üşengeç bir milletiz. Daima işimizi kolaylaştıran ve ayağımıza gelen işleri sever olduk yeni nesille birlikte. Bu sebeple fiziki alışveriş dönemi yerini neredeyse sanal mağazacılığa bırakmış durumda. Buna kimisi tembellik, kimisi kolaylık dedi. Gelişen bu nesil, nasıl bir sonsuzlukla karşı karşıya olduğunun bir nebze de olsa bilincinde. Çünkü muhatap olduğumuz yapay zeka tam anlamıyla ne istediğimizi yaptığımız araştırmalar sonucunda bizlere direkt yoldan sunuyor" dedi.

Kaynak: Bültenler

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Genç Girişimci Cengizhan Sorhun kimdir? Nerelidir? Ne iş yapar? - Haberler
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