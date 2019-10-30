Daha önce fotoğraf çektirdiği istasyonda feci şekilde can verdi

Daha önce fotoğraf çektirdiği istasyonda feci şekilde can verdi

Adana'da amatör olarak top koşturan 25 yaşındaki Sedat Demir, cep telefonuyla konuşurken trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Talihsiz gencin daha önce hayatını kaybettiği tren istasyonununda fotoğraf çektirdiği ortaya çıktı.

30.10.2019 10:55
Daha önce fotoğraf çektirdiği istasyonda feci şekilde can verdi

Adana'nın Ceyhan ilçesinde amatör futbolcu, hemzemin geçitte yürüdüğü sırada cep telefonuyla konuşurken trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

50 METRE SÜRÜKLENDİ

Kaza Serap Aktaş Koşuyolu üzerinde bulunan hemzemin geçitte meydana geldi. Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinden çıkarak yaya olarak yürüyen 1. Amatör Futbol takımı Ceyhan Doğanspor'un futbolcusu Sedat Damar (25), hemzemin geçitten karşı tarafa geçmek isterken Mersin-İskenderun seferini yapan 62684 sefer sayılı yolcu trenin çarpması sonucu yaklaşık 50 metre sürüklendi.

TELEFONLA KONUŞURKEN TRENİ FARK ETMEDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Damar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çevredeki vatandaşların tanık olduğu olayda genç futbolcunun telefonla konuştuğu ve treni fark etmediği iddia edildi.

Sedat Damar'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA
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