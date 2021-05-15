Son dakika haberleri | Gemlik'te trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı
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Son dakika haberleri | Gemlik'te trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı

Anadolu Ajansı / Kazım Bulut - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

Polat Can Y. idaresindeki 16 LCF 62 plakalı hafif ticari araç, Armutlu çevre yolu mezarlık kavşağında sürücüsünün aracın hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki zeytinliğe uçtu.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralanan sürücüyü Gemlik Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Polat Can Y, buradan Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza sırasında aracın motoru yerinden koptu.

Son dakika haberleri | Gemlik'te trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı
Son dakika haberleri | Gemlik'te trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı
Son dakika haberleri | Gemlik'te trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı
Son dakika haberleri | Gemlik'te trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kazım Bulut

Televizyonun arkasındaki gölgeye eğilince 2 metrelik yılanla göz göze geldiler
Televizyonun arkasındaki gölgeye eğilince 2 metrelik yılanla göz göze geldiler
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