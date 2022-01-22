Gemi söküm yan sanayicileri yeniden "Çelik" dedi

Aliağa Gemi Geri Dönüşüm Bölgesi'nde faaliyet gösteren 70 üyeli Gemi Söküm Yan Sanayicileri Derneği, 9'uncu olağan genel kurulunu gerçekleştirdi. Tek liste ile yapılan genel kurulda mevcut başkan Hamit Çelik güven tazeledi.

Genel Kurul, derneğin gemi söküm bölgesindeki merkezinde yapıldı. Divan Başkanlığını Tuncay Sabırlı'nın yaptığı toplantıda derneğin bir önceki döneme ait hesapları ibra edildi. Genel kurulda, seçime tek liste ile giren mevcut başkan Hamit Çelik 9'uncu kez başkanlığa seçildi. Yeniden başkanlığa seçilen Hamit Çelik, görevde bulunduğu süre içerisinde derneğin daha iyi yerlere gelmesi için yönetim kurulu üyeleriyle özverili şekilde bir çalışma sergilediklerini söyledi. Yönetim kurulunda görev alan üyelere özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür eden Çelik "Arkadaşlarım bana güvendikçe hizmet etmeye devam edeceğim. Değerli üyelerimizin güveni tekrar almak benim için onurdur. Bu onurlu güvene layık olmaya devam edeceğim" dedi.

Hamit Çelik başkanlığında 3 yıl süre ile görev alacak yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Tuncay Sabırlı, Ömer Ellialtı, Cengiz Ballı, Sadık Maden, Hilkat Çelik, Doğan Yurtdaş. - İZMİR