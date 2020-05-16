Gelmeyecekler mi diye endişeleniyordu, 4. kez yuva yaptılar
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Gelmeyecekler mi diye endişeleniyordu, 4. kez yuva yaptılar

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde oto elektrikçisi Hacı Osman Durmuş, iş yerine yuva yapan kırlangıçlar bu yıl da gelmeyecekler mi diye endişesi yerini sevince bıraktı.

Gelmeyecekler mi diye endişeleniyordu, 4. kez yuva yaptılar
16.05.2020 11:31 | Son Güncelleme: 16.05.2020 11:38

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde oto elektrikçisi Hacı Osman Durmuş, iş yerine yuva yapan kırlangıçlar bu yıl da gelmeyecekler mi diye endişesi yerini sevince bıraktı.

Yeşilyurt ilçesi sanayisinde oto elektrikçisinin içerisinde duvarla tavan arasına kırlangıçlar 4. kez yuva yaptı. İş yeri sahibi Hacı Osman Durmuş, her yıl yollarını gözledikleri kırlangıçların bu yılda gelmesinin sevincini yaşadıklarını söyledi. 4 yıldır kırlangıç ailesinin iş yerine gelerek yuva yaptığını belirten Durmuş, "Getirdiği çamur ve kille bir haftadan daha uzun bir sürede yuvayı tamiratını hazırlıyor. Her yıl 6 yavrusu oluyor. Bazen işi gücü bırakıp oturup kuşların telaşını, yavrularını tek tek besleme gayretini ibretle izliyor müşterilerimizde memnun oluyor. Biz olmadığımızda içeri rahat girebilmesi için kuşun girip çıkabileceği şekilde camı da kestik rahat girip çıkıyorlar. Acaba bu yıl gelmeyecekler mi diye endişelenirken çıkıp geldiler. Bize hiçbir zararları yok. İşlerimiz de çok şükür iyi" diye konuştu. - TOKAT

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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