Dehşete Düşüren Cinayet! Gelinin Altınları İçin Damadı Öldürdüler
Şanlıurfa'da yeni evlenen çiftin evine giren hırsızlar, çiçeği burnunda damadı öldürüp altınları çaldı.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde yeni evlenen çiftin altınlarını çalmak için eve giren hırsızlar, çıkan arbedede damadı öldürerek kayıplara karıştı.
EVİ ÖNCEDEN TESPİT ETTİLER
Haliliye ilçesine bağlı Veysel Karani Mahallesi'nde yaşandı. Yeni evlenen Engül çifti, 10 gün önce Veysel Karani Mahallesi'ndeki 5 katlı bir binanın birinci katına yerleşti. İddiaya göre, hırsızlar yeni evlenen çiftin altınlarını çalmak için önceden tespit ettikleri eve girdi. Gece geç saatlerde eve giren hırsızlar, damat Mehmet Engül (27) tarafından fark edilince arbede çıktı.
DAMADI BIÇAKLA ÖLDÜRDÜLER
Kimlikleri henüz belirlenemeyen hırsız ya da hırsızlar iddiaya göre eve girdikleri sırada damat Engül tarafından fark edildi. Çıkan arbede sırasında hırsız ya da hırsızlar Engül'ü bıçakla ağır yaralayarak kaçtı. Bıçak darbeleri ile ağır yaralanan damat Engül, ihbarla olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alına Engül, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Engül'ün cesedi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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CELİŞKLİ HABER Birinde esşi öldürdü digerinde hırsız öldürdü.olayı ögrenmeden haber yapmak cok yanlıs gazeteci halka dogruyu iletecek.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Nasıl haber hazırlıyorsunuz kardeşim birinde eşi öldürdü yazıyor diğerinde hırsızlar öldürdü yazıyorCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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DİREK MUEBBET HAPİSCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bir deneme yapin, bir binanin kapilari kapali olsa bile zile basin, " Kim oo " diye ses gelecek.." Beniimm " deyin..Cat diye kapi acilacakdir.. Simdi dusunun bakalim..Problem nerede ?Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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10 günlük evli yazik günah, Allah Rahmet EylesinCevap Yaz 1 Yayından Kaldır