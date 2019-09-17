Gelinciği boynundan ve ayaklarından bağlayıp direğe astılar

Gelinciği boynundan ve ayaklarından bağlayıp direğe astılar

Konya'da boynundan ve ayaklarından bağlanan gelincik kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kaldırımda bulunan yön levhasının bulunduğu direğe asıldı.

17.09.2019 09:02

Olay, merkez Meram ilçesi Kozağaç Mahallesi Hatıp Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yön levhasının bulunduğu direğe kafasından ve ayaklarından bağlanarak öldürülen gelinciği gören bir kişi, fotoğrafını çektiği gelinciği sosyal medya hesabından paylaşarak duruma tepki gösterdi.

VATANDAŞLAR DURUMA TEPKİ GÖSTERDİ

Fotoğrafın yayılması üzerine sosyal medya kullanıcıları da duruma tepki gösterdi. Vatandaşların ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri olay yerine geldi. Ekiplerin geldiği sırada direkten indirilmiş halde kurumuş otların arasında bulunan gelincik, poşete konularak götürüldü. Direkten vatandaşlar tarafından indirildiği düşünülen gelinciğin kim tarafından asıldığı henüz belirlenemedi.

Sosyal medya kullanıcıları yetkililere seslenerek gelinciği direğe asarak öldüren kişi veya kişilerin bulunarak cezalandırılmasını istedi.

Gelinciği boynundan ve ayaklarından bağlayıp direğe astılar
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YORUMLAR (11)

  • VATANADAŞ:
    Ulan onunki bunun ki sabrımın sınırındayım zaten Allah belanızı versin şerefsizzlerrrr!!!!
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  • AKSARAY:
    ulan Allahtan korkun be. ne istediniz hayvandan. benim kümesimden 30 a yakın civcivlerimi telef etti ginede hayvana kıyamadım çünkü o bircan ve allah öyle yaratmış
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  • BİROL:
    O masuma işkence çektirip oraya astın da eline ne geçti? İnşallah gelinciklerin saldırısına uğrarsın
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  • CANAN:
    allah belanızı versin cehennemde cayır cayır yanın o masumun ahı yakanızı bırakmaz inşallah. ne istiyorsunuz canlılardan hayatta kalmaktan başka derdi olmayan bu garibanlardan. ocağınıza ateş düşer inşallah. insanları sevmeye çalıştıkça öyle bir şey görüyor ya da duyuyoruz ki . . . . . sözün bittiği yer. insan olmak kolay değil. çok çok üzgünüm. kim bilir ne kadar korktu
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  • ...:
    allah belanızı versin şerefsizler güzel allahım siz bu canlıyı nasıl öldürdüyseniz sizede . . .
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