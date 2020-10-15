Gelin, nikahtan hemen önce nedimesi ve nişanlısının birlikte olduğunu öğrenince ortalık karıştı

Nijerya'da bir gelin, nikah töreni için kiliseye gittikleri sırada nedimesi olan en yakın arkadaşı ile nişanlısının birlikte olduğunu öğrendi. Hayatının şokunu yaşayan kadın, kiliseye girmeyip nikahı iptal etti.

Davetlilerden bazıları gelini ikna etmeye çalıştılarsa da gelin ikna olmadı. Damat gelinin arkasından gidip "Bunu açıklayabilirim" dese de buna rağmen gelin, damada "Bana dokunma" diye bağırıp oradan uzaklaştı.

İKNA ÇALIŞMALARI DA BİR İŞE YARAMADI

Damat tarafından olduğu belirtilen sarı elbiseli bir kadın da gelinin peşinden gidip ikna etmeye çalıştı ama aşırı sinirli olan gelin kadını itekleyerek yere düşürdü. Nikah töreni için kilisede bulunan davetliler, gelen sesler üzerine dışarı çıktılar. Bazı davetliler de gelini ikna etmek için uzun süre uğraşsalar da başarılı olamadılar.