Gelin arabasını çekiciye yükleyip düğün konvoyu yaptılar - Haberler
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Gelin arabasını çekiciye yükleyip düğün konvoyu yaptılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Gelin arabasını çekiciye yükleyip düğün konvoyu yaptılar

Zonguldak'ta oto kurtarıcılık yapan Murat Keskin, düğününde gelin arabası olarak ekmek teknesi olan çekicinin üzerinde gitti.

Zonguldak'ta oto kurtarıcılık yapan Murat Keskin, düğününde gelin arabası olarak ekmek teknesi olan çekicinin üzerinde gitti.

Zonguldak'ta oto kurtarıcı işi yapan Murat Keskin yaptığı düğün arabası ile görenleri hayrete düşürdü. Keskin, gelin arabası olarak iki araç birden süsledi. Gelin aracını çekiciye yükleyen Keskin, çekiciyi de süslemeyi ihmal etmedi. Murat-Seda Keskin çifti gelin arabasıyla şehri turladı. Gelin arabasını gören çevredeki vatandaşlar ise büyük şaşkınlık yaşadı. Şehir turunun ardından Murat-Seda Keskin çiftinin düğün arabası çekiciden indirilerek düğün salonunun önüne park edildi. Çift, düğün ile dünyaevine girdi. - ZONGULDAK

Gelin arabasını çekiciye yükleyip düğün konvoyu yaptılar

Gelin arabasını çekiciye yükleyip düğün konvoyu yaptılar

Gelin arabasını çekiciye yükleyip düğün konvoyu yaptılar

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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