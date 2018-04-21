Sinop'un Boyabat ilçesinde geçmişte oynanan çocuk oyunlarının canlandırıldığı "Gelenekten Geleceğe Çocuk Oyunları Şenliği" düzenlendi.



Boyabat Belediyesi tarafından İnönü İlkokulunun bahçesinde düzenlenen şenlikte, eskiden popüler olan körebe, birdirbir, uzun eşek, halat çekme, çelik çomak, mendil kapmaca, sek sek gibi 20 civarında çocuk oyunu oynandı.

Kaymakam Fatih Aksoy ve Belediye Başkanı Şefik Çakıcı da alanı gezerek, çocuklarla birlikte oyunlar oynadı.

Çakıcı, her alanda önceliklerinin gelecekleri olan çocuklar olduğunu belirterek, güçlü çocukların güçlü gelecek anlamına geldiğini söyledi.

Bugün teknoloji ağıyla sarmalanan çocukların kültürlerinin önemli bir parçası olan çocuk oyunlarını en azından tanımasını amaçladıklarını anlatan Çakıcı, "Okuldan çıkar çıkmaz çantamızı bıraktığımız gibi sokaklara fırladığımız o günlere ait bu oyunlar, aslında çocuklarımızın gelişiminde çok önemli bir role sahiptir. Bu oyunlar, çocuklarımızın dünyasında sorumluluk alma duygusunu geliştirme, öz güvenlerini arttırma, kişisel becerilerini geliştirme, karar verme duygularını perçinleme, paylaşmayı aşılama ve sosyalleşme adına çok önemli kazanımlar sağlamaktadır." dedi.

Yarışmada dereceye giren çocuklara Kaymakam Aksoy ve Başkan Çakıcı tarafından ödüller verildi.

Şenlik, 3 gün devam edecek.