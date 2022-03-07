Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Konya'da gazetecilerle bir araya geldi

KONYA (AA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, memleketi Konya'da basın mensuplarıyla buluştu.

Davutoğlu, Dedeman Otel'de düzenlediği basın toplantısında, hükümetin tarım ve ekonomi politikalarını eleştirdi.

Hükümete çiftçiler için "kur korumalı tarım politikası" uygulamasına geçilmesini öneren Davutoğlu, "Yani mazot yükseldi mi, onu çiftçiye ödetmeyeceksin. Madem ki o kuru oraya sen getirdin, o kurun bedelini sen ödeyeceksin. Gübre yükseliyor mu, kur nedeniyle onun hesabını çiftçiye değil, kuru oraya getiren Merkez Bankası başkanına, Maliye ve Hazine bakanına keseceksin." dedi.

Ülkede ekim yapan çiftçinin geçen yıla göre girdi fiyatlarının yüzde 100 arttığını dile getiren Ahmet Davutoğlu, "Çiftçiye; 'ek kardeşim, kur dolayısıyla mazota zam geliyorsa seni ben finans edeceğim, o mazotu ona yansıtmayacağım. Kur nedeniyle gübre fiyatında değişiklik oluyorsa ben karşılayacağım' diyeceksin." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kerim Rota, Konya İl Başkanı Hasan Ekici, Kurucular Kurulu Üyesi Mevlüt Demir, il ve ilçe teşkilatı üyeleri ile partililer katıldı.