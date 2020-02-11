Gelecek Partisi, cumhurbaşkanı adaylarının Davutoğlu olduğunu duyurdu
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Gelecek Partisi, cumhurbaşkanı adaylarının Davutoğlu olduğunu duyurdu

Türkiye'de seçimlerin 2023 yılına kalmayacağını belirten Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nedim Yamalı, "Sayın Davutoğlu partinizin cumhurbaşkanı adayı olacak mı?" sorusuna "Tabii ki" yanıtını verdi.

11.02.2020 17:02 | Son Güncelleme: 11.02.2020 17:12
Gelecek Partisi, cumhurbaşkanı adaylarının Davutoğlu olduğunu duyurdu

AK Parti'den ayrıldıktan sonra yoluna 'yle devam eden 'nun adaylığı ilan edildi. Parti kurulduktan sonra gündemiyle ilgili açıklamalarına hız veren Gelecek Partisi yöneticileri, cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında da konuştu.

"SEÇİMLER 2023'E KALMAYACAK"

Çağlar Cilara'nın YouTube kanalına konuk olan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Nedim Yamalı erken seçim beklediklerini ifade edip "Türkiye'de seçimler 2023'e kalmayacak. Bunu tecrübelerimizden dolayı söylüyoruz. Siyasette büyük bir huzursuzluk var. Şu anda medyada erken seçim, ittifaklar konuşulmaya başlandı. Türkiye'de bir, bir buçuk senede seçim olacaktır." dedi.

CUMHURBAŞKANI ADAYI DAVUTOĞLU

Cilara'nın "Sayın Davutoğlu partinizin cumhurbaşkanı adayı olacak mı?" sorusunu da Yamalı "Tabii ki" diye yanıtladı.


Haber Videosu

: Gelecek Partisi cumhurbaşkanı adayını duyurdu
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