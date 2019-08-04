Gelecek hafta İstanbul'da sıcaklık 31 dereceye çıkacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Birinci Bölge Müdürlüğünden AA muhabirine yapılan değerlendirmeye göre, İstanbul'da nem oranları bugünlerde yüzde 52 ila 90 arasında seyrediyor.

Gündüz yüzde 50 bandına kadar düşen nemin gece yüzde 80-90 arasına kadar çıkmasına rağmen hissedilir sıcaklıkta belirgin bir artış olmuyor. Gece sıcaklığın 25 dereceye kadar düşmesi nedeniyle nemin etkisi azalıyor.

Sıcaklığın önümüzdeki hafta 31 dereceye kadar yükseleceği öngörülüyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, Türkiye'nin üç tarafının denizlerle çevrili olmasıyla birlikte mevsimsel sıcaklığın da etkisiyle atmosfere deniz yüzeylerinden bol miktarda nem karıştığını belirtti.

Toros, Akdeniz'de deniz suyu sıcaklığının 30 dereceye yaklaştığını ifade ederek, bu sıcaklığın 25 derecenin üstüne çıktığı hallerde denizden atmosfere nem karışmasının yoğun olarak yaşanabildiğini söyledi.