GeForce Now kütüphanesine 6 adet yeni oyun ve RTX 3080 ekleniyor

Bugünden itibaren GeForce Now üyeleri RTX 3080 hizmeti için her seferinde bir ay ödeme yapmaya başlayabilirler. Bu alternatifin fiyatı 19,99 dolardan başlıyor, ancak elbette kullanıcının bulunduğu bölgeye bağlı olarak değişebilir. Bu plan, kullanıcıların RTX 3080 deneyimi için aylık artışlarla ödeme yapmasına izin veriyor ve mevcut altı ay abonelik planlarının yanında da kullanılabiliyor.

Nvidia GeForce RTX 3080 üyeliği ile oyunları neredeyse her cihazdan maksimum performansta görüntülenmesine yardımcı olur. Nvidia'nın en yüksek teklifi ile, PC'lerde saniyede 1440p çözünürlükte 120 kareye kadar yayın özelliği bulunmaktadır.

NVIDIA GEFORCE NOW'A EKLENEN YENİ OYUNLAR

Ayrıca Nvidia'nın GeForce Now kütüphanesine 6 adet yeni oyun eklendi. İşte GeForce Now kütüphanesine eklenecek oyunların listesi:

Buccaneers! (Steam)

Distant Worlds 2 (Steam)

Ironsmith Medieval Simulator (Steam)

Bus Driver Simulator (Steam)

Martha is Dead (Steam)

Survival Quiz CITY (Steam)

NVIDIA GEFORCE NOW ÜYELİK FİYATLARI