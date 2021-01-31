Gedson Fernandes kimdir, kaç yaşında? Gedson Carvalho Fernandes hangi takımda oynuyor, maaşı ne kadar?

Ara transfer döneminin bitimine kısa süre kala görüşmeler devam ediyor. Galatasaray'dan gelen son dakika açıklamaları sonrası taraftarlar Gedson Fernandes kimdir, kaç yaşında? Gedson Carvalho Fernandes hangi takımda oynuyor, maaşı ne kadar? gibi soruların yanıtlarını aradı.