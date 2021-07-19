Gediz Nehri kenarında 40 kök kenevir ele geçirildi
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Gediz Nehri kenarında 40 kök kenevir ele geçirildi

Gediz Nehri kenarında 40 kök kenevir ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda Gediz Nehri kenarındaki sazlık alanda 40 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda Gediz Nehri kenarındaki sazlık alanda 40 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), KOM ve Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri, Çavlu Mahallesi yakınlarından geçen Gediz Nehri kenarında yasadışı Hint keneviri yetiştirildiğini belirledi. Harekete geçen jandarma, bölgedeki sazlık alana operasyon düzenledi. Bölgede yapılan aramada boyları 1.5 ila 2 metre arasında değişen 40 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Tek tek topraktan sökülen kenevirler imha edilirken, jandarma kenevirleri ekenleri yakalamak için çalışma başlattı. - MANİSA

Gediz Nehri kenarında 40 kök kenevir ele geçirildi
Gediz Nehri kenarında 40 kök kenevir ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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