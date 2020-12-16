Gediz'de okul yöneticilerine uzaktan eğitim semineri
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Gediz'de okul yöneticilerine uzaktan eğitim semineri

16.12.2020 14:42 | Son Güncelleme: 16.12.2020 14:45
Gediz'de okul yöneticilerine uzaktan eğitim semineri

Kütahya'nın Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde başlatılan okul-kurum yöneticilerine yönelik çevrimiçi eğitimlerin ilki olan "Salgın Sürecinde Uzaktan Eğitim" konulu seminer, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı Elektronik Eğitim İçerikleri Daire Başkanı Zeki Tuman tarafından verildi.

Kütahya'nın Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde başlatılan okul-kurum yöneticilerine yönelik çevrimiçi eğitimlerin ilki olan "Salgın Sürecinde Uzaktan Eğitim" konulu seminer, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı Elektronik Eğitim İçerikleri Daire Başkanı Zeki Tuman tarafından verildi.

Programa İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur ve Gediz okullarında görev yapan okul yöneticileri katıldı.

Uzaktan eğitim programı üzerinden gerçekleştirilen seminerde açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Daire Başkanı Zeki Tuman'a uzaktan da olsa, Gediz'de kendisini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getirerek, teşekkür etti.

Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı Elektronik Eğitim İçerikleri Daire Başkanı Zeki Tuman tarafından verilen seminer eğitiminde, uzaktan eğitim sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar, bu süreçte yaşanabilecek sorunlar ve çözüm yolları, öğrencilerle etkileşim adına yapılabilecek etkinlik ve faaliyetler, öğrencilerin bu süreçte okullarla bağlarını koparmamaları adına yapılması gereken çalışmalar, öğrenci-veli-öğretmen iş birliği ve etkileşiminin sağlanması gibi konularda bilgi alışverişinde bulunuldu.

Eğitim yöneticileri açısından çok güzel ve faydalı bir programın gerçekleştirildiğini söyleyen Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur; "Daire Başkanımız Zeki Tuman'a ve programın gerçekleşmesinde katkıları bulunan Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı Şube Müdürü Mahmut Aytekin'e teşekkür ediyorum. Eğitimlerimiz önümüzdeki günlerde farklı konularda devam edecek. Eğitim seminerimize katılım sağlayan okul yöneticilerimize teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Gediz'de okul yöneticilerine uzaktan eğitim semineri
Gediz'de okul yöneticilerine uzaktan eğitim semineri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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