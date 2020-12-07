Gedik: "Müziğimizi herkes için yapacağız"
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Gedik: "Müziğimizi herkes için yapacağız"

07.12.2020 10:03 | Son Güncelleme: 07.12.2020 10:28
Gedik:

Yeni nesil sanatçıları Red Bull Warm Up ile tam donanımlı stüdyolarda kayıt alma hakkı kazanan Bubba, İstanbul'da kayda girdi.

Yeni nesil sanatçıları Red Bull Warm Up ile tam donanımlı stüdyolarda kayıt alma hakkı kazanan Bubba, İstanbul'da kayda girdi. Grup adına konuşan Oğuzhan Gedik "Müziğimizi herkes için yapacağız" dedi.

Yerli, alternatif ve yenilikçi müziği destekleyen Red Bull Warm Up, yedinci yılında da her biri farklı alanlardaki yetenekli müzisyenleri ağırlıyor. Geçen sene The Kites, Janset, TKO ile Şort'un dahil olduğu proje; 2020 yılında ilk kez tamamen online olarak gerçekleşti ve Red Bull Warm Up 'ın son finalisti Bubba, İstanbul'daki tam donanımlı Hayyam Müzik Stüdyoları'nda kayıt yapma şansı yakalayan grup oldu.

Uğur Türk, Oğuzhan Gedik ve Aslıhan Kurtçu'dan oluşan grup, Eskişehir'de kuruldu. Yeni nesil sahnenin en üretken isimlerinden olan üçlü, burada 4 yeni şarkı kaydetti. Bubba, ilk single'ı Keşiş'i de 4 Aralık 2020 tarihinde yayınladı.

"Müziğimizi herkes için yapacağız"

Yarışmanın sonucunda halk oylaması ile birinci olan grup adına konuşan Oğuzhan Gedik, "Müzik yapmak ve sadece eğlenmek için bir araya geldik. Aslı'nın yönlendirmesiyle Red Bull Warm Up'tan haberdar olduk ve başvuru yaptık. Hem Amerikan hem de yerel tınılar barındıran bir müzik yapıyoruz. Onlarca popüler iş varken seçilmek, yaptığımız işin değer görmesi bizi çok mutlu etti. Buralara gelebilmeyi hiç düşünmemiştik. Şimdi daha büyük hayallerle, tarzımızı hiç değiştirmeden herkes için müzik yapabileceğiz" sözlerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Tolga Yanık

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