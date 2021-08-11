Gece yarısı sokak romantizmi: Şehrin karanlığına karıştılar

Büyük kentin bir köşesinde birbirlerini öpücüklere boğan çift, daha sonra sarmaş dolaş bir şekilde gecenin karanlığına karıştı.

Büyük kentin bir köşesinde birbirlerini öpücüklere boğan çift, daha sonra sarmaş dolaş bir şekilde gecenin karanlığına karıştı.

LONDRA'DA GÖRÜNTÜLENDİLER

Eşi Amber Heard ile yaşadığı olaylı boşanma davasıyla gündemde olan Johnny Depp'in, Fransız şarkıcı ve oyuncu Vanessa Paradis ile uzun süren birlikteliğinden dünyaya gelen ilk çocuğu olan Lily Rose Depp, yeni bir aşka yelken açtı. Tıpkı babası ve annesi gibi meslek olarak oyunculuğu seçen 22 yaşındaki Lily Rose Depp ile yeni sevgilisi Austin Butler, geçtiğimiz günlerde Londra'da objektiflere takıldı.

GECENİN KARANLIĞINDA ROMANTİK ANLAR

Lily Rose Depp ile Austin Butler, o gece akşam yemeği için iki arkadaşlarıyla buluştular. Londra'da bir restoranda yemek yiyen gençler, daha sonra evlerine gitmek üzere dışarı çıktı. Gece yarısından sonra sokaklarda dolaşırken görüntülenen genç çift, bir ara bir köşe başında durdu. Sonra birbirlerine sarılan Depp ile Butler, bir anda öpüşmeye başladı. Onları takip eden paparazzilerin farkına varan Lily Rose Depp ile Austin Butler sonra birbirlerine sarılarak gecenin karanlığına karıştı.

İKİ GENÇ OYUNCUNUN AŞKI ÇOK KONUŞULMUŞTU

Lily Rose Depp, bugüne kadarki en medyatik aşkını genç oyuncu Timothee Chalamet ile yaşamıştı. Bir dargın bir barışık ilişki sürdüren Depp ile Chalamet, görünüşe göre yollarını tamamen ayırdılar. Eski aşıklar bundan dört ay önce New York'ta alışveriş ederken görüntülenmişti. Herkes onların tekrar bir araya geldiğini düşünürken, Butler ile samimi şekilde görüntülenmesi Lily Rose Depp için Timothee Chalamet defterinin tamamen kapandığını gösterdi. İki genç oyuncu The King adlı filmde birlikte kamera karşısına geçmişti.

O DEFTER KAPANDI

2019 yılındaki Venedik Film Festivali'nde filmin galasında birlikte kırmızı halıya çıkan Depp ve Chalamet, daha sonra Capri adasından çıktıkları bir yat gezisinde öpüşürken objektiflere yakalanmıştı. Genç kuşağın iki gözde yıldızının bu birlikteliği hayranları da mutlu etmişti. Fakat ilişki yürümedi. Depp'in eski sevgilisi Timothee Chalamet, geçen yıl nisan ayında kendini "resmen bekar" olarak ilan etmişti.

YILLAR ÖNCE BİRLİKTE ÇALIŞMIŞLARDI

Lily Rose Depp ile Austin Butler, 2016 yılında Yoga Hosers adlı yapımda birlikte rol almışlardı. O dönemde sadece arkadaş olan ikilinin arasında sonradan romantik bir ilişki doğdu.

SEKİZ YILLIK İLİŞKİ BİTTİ

29 yaşındaki Butler, daha önce de High School Musical ile yıldızı parlayan Vanessa Hudgens ile sekiz yıllık bir ilişki yaşadı. Fakat çift, geçen yıl ayrıldıklarını duyurdu. Butler ve Hudgens, film çekimleri yüzünden uzun süren ayrı kalmalar yaşadıkları için ilişkilerini bitirmeyi tercih ettiklerini belirtmişti.

AŞK UĞRUNA ÜLKE DEĞİŞTİRMİŞTİ

Lily Rose Depp'in annesi Fransız şarkıcı ve oyuncu Vanessa Paradis ile ABD'li oyuncu Johnny Depp, bir zamanlar örnek gösterilen bir aşkın kahramanlarıydı. Depp, aşkı uğruna Fransa'ya taşınmayı bile göze almıştı. 14 yıl birlikte olan çiftin Lily Rose Depp dışında Jack adında 19 yaşında bir de oğlu bulunuyor.

14 YILLIK İLİŞKİYİ BAŞKA BİR AŞK BİTİRDİ

Fakat Johnny Depp'in, Rum Diaries adlı filmdeki rol arkadaşı Amber Heard'e aşık olması bu birlikteliğin de sonu oldu. Depp, Paradis'den ayrılırken o dönemde 300 milyon doların üstünde olan servetinin yarısını ona vermeyi kabul etmişti.

Kaynak: Hürriyet