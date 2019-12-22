: Libya'da General Hafter'e bağlı güçler, mürettebatında Türklerin olduğu Greneda gemisine el koydu

22.12.2019 09:00 | Son Güncelleme: 22.12.2019 09:07

Reuters'ın haberine göre; General Halife Hafter bağlı Ulusal Libya Ordusu'na (ULO) ait bir deniz muharebe aracı, Libya karasularında, ülkenin doğusundaki Derne açıklarında gemiyi durdurdu.

ULO Sözcüsü Ahmed Mismari, İngiliz haber ajansına yaptığı açıklamada, denetim ve yükünün teyidi için geminin Ras El Hilal Limanı'na çekildiğini söyledi.

Hafter güçleri, geminin durdurulduğu anları ve sorgulama görüntülerini yansıtan bir videoyu Reuters haber ajansına verdi. Ayrıca üç Türk mürettebatın pasaportlarının fotoğrafları da Reuters'la paylaşıldı.

Sosyal medyada geminin petrol taşıyan bir tanker ya da kuru yük gemisi olduğu yolunda muhtelif iddialar var.

TÜRKİYE UMH'YE DESTEK SAĞLIYOR

General Halife Hafter, Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni devirmek için Trablus'a saldırırken, Türkiye, BM'nin tanıdığı UMH'ye destek veriyor.

UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan geçen ayın sonunda İstanbul'da bir araya gelmiş ve "deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması" ve "güvenlik ve askeri işbirliği mutabakat muhtırası" imzalamıştı.

"DAVET GELİRSE GEREKEN ADIMLARI ATARIZ"

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hükümete yakın bir televizyon kanalına verdiği mülakatta, Libya'ya asker gönderilmesi ile ilgili "Davet gelirse gereken adımları atarız. Libya bizden talep ederse her türlü yardımı vermeye hazırız" demişti.

El Arabiya yayın kuruluşu da geçen perşembe günü (19 Aralık) UMH'nin Türkiye'den asker isteyeceği yolunda bir iddia ortaya atmıştı.

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