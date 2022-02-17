Geççek ne demek? Geççek anlamı ne?

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Geççek kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Geççek anlamı ne? Geççek ne demek?

GEÇÇEK NE DEMEK?

Geççek kelimesi geç ve çek kelimelerinin birleşiminden oluşan bir kelimedir.

Geç:

1. sıfat Belirli zamandan sonra olan:

"Gecenin geç ve yıldızsız bir saatiydi." - Nazım Hikmet

2. zarf Kararlaştırılan, beklenen veya alışılan zamandan sonra, erken karşıtı:

Çek:

1. Bir kimsenin, satın aldığı hizmet veya ürün karşılığında para yerine verdiği ve karşılığı banka hesabından ödenen yazılı belge.,

2. Slavların batı kolundan olan bir ulus veya bu ulusun soyundan gelen kimse.

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