GEBEN GÖLETİ İLE 4 BİN HEKTAR SUYA KAVUŞACAK
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GEBEN GÖLETİ İLE 4 BİN HEKTAR SUYA KAVUŞACAK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde yapımı süren Geben Göleti, tamamlandığında yaklaşık 4 bin hektar tarım arazisi suya kavuşacak.

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde yapımı süren Geben Göleti, tamamlandığında yaklaşık 4 bin hektar tarım arazisi suya kavuşacak.

Devlet Su İşleri 20'nci Bölge Müdürlüğü tarafından Geben Mahallesi'nde yaptırılan ve yaklaşık 100 milyon liraya mal olması beklenen gölet inşaatında çalışmalar devam ediyor. 1.5 kilometrekarelik bir alanda sahip olacak Geben Gölet'inde yaklaşık 1.5 milyon metreküp su depolanacak ve bu su ile 4 bin hektar tarım arazisi sulanacak.

Yüklenici firma yetkilisi Celal Şahin, tamamlandığında bölgenin en büyük göleti olacak Geben Göleti'nde pandemiye rağmen çalışmaların aralıksız devam ettiğini, 2023'te göleti tamamlayıp tarım arazilerini suya kavuşturmayı hedeflediklerini söyledi.

2020'nin Ağustos ayında çalışmalara başladıklarını ifade eden Şahin, "Ödenekten yana bir sıkıntımız yok. Kamulaştırmadan yana bir sıkıntımız vardı ama Sayın Cumhurbaşkanımız acil kamulaştırmayı da gerçekleştirdi. Kendine çok teşekkür ediyorum.Hiçbir sıkıntımız yok, Allah nasip ederse 2023'ün sonunda su tutmayı hedefliyoruz. Bizim kret uzunluğumuz 840 metre, su hacmimiz yaklaşık 1.5 milyon metreküp.Yaklaşık 1 milyon 700 bin metreküp kil çekirdek kaya dolgu ile burayı bitirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

GEBEN GÖLETİ İLE 4 BİN HEKTAR SUYA KAVUŞACAK
GEBEN GÖLETİ İLE 4 BİN HEKTAR SUYA KAVUŞACAK
GEBEN GÖLETİ İLE 4 BİN HEKTAR SUYA KAVUŞACAK
GEBEN GÖLETİ İLE 4 BİN HEKTAR SUYA KAVUŞACAK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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