Gazipaşa'da okul bahçesine çikolata meyvesi fidanı dikildi

20.02.2020 14:03 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:03

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesindeki öğrencilerin tropikal meyveleri tanıması amacıyla başlatılan proje kapsamında, ilçede yetiştirilen 'çikolata meyvesi' olarak da bilinen 'black sapote' fidanı Atatürk İlkokulu bahçesine dikildi.

Gazipaşa'da tropikal meyve ağaçlarının bölgeye iyi adapte olması, iyi ürün vermesi ve diğer ürünlere göre gelirinin yüksek olması Gazipaşalı çiftçileri tropikal meyve üretimine yöneltti. İlçedeki tropikal meyve üretimi muz ile başlarken, onu avokado takip etti. Bölgede longan, lychee (liçi), passiflora, guana, mango, papaya ve pitaya gibi ürünlerin yetiştiriciliği de hızla yaygınlaşıyor.

Gazipaşa'da tropikal meyve üreticisi Tahir Kısaarslan öncülüğünde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de katkılarıyla okul bahçelerinde tropikal ürün fidanları dikilmeye başlandı. İlk fidan dikimi Koru Mahallesi'nde bulunan Atatürk İlkokulu'nda gerçekleştirildi. 2 çikolata meyvesi fidanı dikilen okulda ilk önce fidanları bağışlayan Tahir Kısaarslan öğrencilere fidan ve meyve tanıtımını yaptı. Daha sonra öğrenciler çikolata meyvesinin tadına baktı. Okul bahçesinde fidanlar için uygun yer ayarlandıktan sonra öğrencilerle birlikte fidanlar toprakla buluştu.Çikolata meyvesinin tadına bakan öğrencilerden Ege Kaya Alişah, çok beğendiğini söyledi.Gazipaşa'da tropikal meyve üreticisi Tahir Kısaarslan, "'Çikolata meyvesi' olarak bilinen 'black sapote' meyve fidanı ürettim. Okulda öğrencilere meyveden tattırarak, bahçeye 2 fidan dikimi yapıyoruz. İlçe genelindeki bahçeleri uygun olan okullarla değişik tropikal meyve fidanlarını buluşturmak istiyoruz. Bugün 3 okulda fidan ekimi yapacağız. Değişik tropikal meyve fidanları üretiyoruz. Bu fidanlardan okullara dikeceğiz. Bağışta bulunuyorum" dedi.

Atatürk İlkokulu Müdürü Emrullah Akbaş, "Bu çikolata meyvesi ilk defa Gazipaşa'da yetiştirilmeye başladığını öğrendik. Biz de okulumuzun bahçesinde bu meyvenin fidanlarını dikerek, öğrencilerimizin hem ağaç sevgisini hem de bu ağaçtan elde edilecek meyveleri tatmalarını, değişik meyve yemelerini istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA