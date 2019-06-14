Alacak verecek meselesi yüzünden arkadaşı tarafından kurşunlanan bir kişi hayatını kaybetti

İstanbul Gaziosmanpaşa'da dün gece kahvehane'de oyun oynayan üç arkadaş arasında silahların çekildiği alacak verecek kavgası çıktı.Tuncay Ö. tarafından kurşun yağmuruna tutularak ağır yaralanan Necat Vural Akbal ve Bahattin E. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralı olarak tedavi gören Necat Vural Akbal, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Dün gece İstanbul Gaziosmanpaşa'da Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1106 sokak içerisinde bulunan bir kahvehanede oyun oynayan Tuncay Ö. ile arkadaşları Necat Vural Akbal ve Bahattin E. Arasında alacak verecek meselesi yüzünden kavga çıktı.

ARKADAŞLARINI VURUP KAÇTI

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Tuncay Ö. kahvehane yakınındaki evine giderek silah alıp tekrar geldi. Kahvehane'de bulunan arkadaşları Vural A. ile Bahattin A'yı kurşun yağmuruna tutarak olay yerinden kaçtı.

KISA SÜREDE YAKALANDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekiplerinin yanı sıra çevik kuvvet, özel tim ekipleri ve çok sayıda polis sevk edildi. Kahvehane'de incelemelerde bulunan polis ekipleri yaptıkları çalışmanın ardından kaçan şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına alındı

YARALILARIN BİRİNDEN ACI HABER GELDİ

Olayda yaralanan Necat Vural Akbal ve Bahattin E. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Ağır yaralı Necat Vural Akbal, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Öte yandan Bahattin E'nin tedavisine devam edilirken, şüpheli Tuncay Ö'nün iki ay önce hapisten çıktığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA