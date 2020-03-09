Gelinle kaynananın kavgası iki aileyi karşıya getirdi, 2 kişi yaralandı
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Gaziosmanpaşa, Polis, 3. Sayfa

Gelinle kaynananın kavgası iki aileyi karşıya getirdi, 2 kişi yaralandı

Gaziosmanpaşa'da gelin ve kaynana arasında başlayan kavgada iki aile karşı karşıya geldi. Mahalleyi ayağa kaldıran kavgayı polis ekipleri zor ayırdı. Kavgada 2 kişi aldıkları bıçak darbesiyle yaralandı.

09.03.2020 23:23 | Son Güncelleme: 09.03.2020 23:51
Gelinle kaynananın kavgası iki aileyi karşıya getirdi, 2 kişi yaralandı

Gaziosmanpaşa'da akşam saatlerinde meydana gelen olayda, gelin ve kaynana henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı ve ikili arasındaki tartışma büyüdü kavgaya dönüştü.

AİLE KAVGASI MAHALLE KAVGASINA DÖNÜŞTÜ

Kavgaya gelinin eşinin müdahale etmesiyle gerginlik iyice arttı. Kadının durumu kardeşlerine bildirmesiyle kavga sokağa yansıdı, iki aile arasındaki tartışma mahalle kavgasına dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler mahalleyi güvenlik çemberine aldı sokağı giriş çıkışlara kapattı.

2 KİŞİ YARALANDI

Kavgada gelinin kardeşlerinden 2 kişi aldıkları bıçak darbesiyle yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kavgaya karışan ailelerdeki şüpheliler polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Gelinle kaynananın kavgası iki aileyi karşıya getirdi, 2 kişi yaralandı

Kaynak: İHA

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Gelinle kaynananın kavgası iki aileyi karşıya getirdi, 2 kişi yaralandı

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