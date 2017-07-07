Gaziantepspor'da Ibrahim Kızıl Güven Tazeledi

TFF 1. Lig takımlarından Gaziantepspor'un olağan genel kurulunda kulüp başkanı İbrahim Kızıl, yeniden göreve seçildi.



Kızıl, Kalyon Stadı'nda düzenlenen olağan genel kurulunda yaptığı konuşmada, takımın Süper Lig'den düşmesine çok üzüldüğünü dile getirdi.



Başkan Kızıl, takımın iyi gitmesiyle terör örgütü FETÖ'nün kumpaslarıyla cezaevine girmek zorunda kaldıklarını söyledi.



Kendilerine yapılan kumpasın hukuki mücadelesinden vazgeçmeyeceğini dile getiren Kızıl, şunları kaydetti:



"Bu şehirde gerçekten o kadar iyi insanlar var ki, şehir kendi şehrimiz. Benim köyümden burası 40 dakika mesafede. Farkımız yok, ezan aynı, kitap aynı, peygamber, kıble, kültür, örf ve adet hepsi aynı. Ama bizi Hacivat yapmaya çalıştılar. Sonradan anlıyoruz ki takımın içerisinden ihanete uğradık. Bu takım, kesinlikle ligden düşecek takım değildi. Bu takımı birileri düşürdü."



Kızıl, verilen sözlerin tutulmadığını belirterek, "Bu takımın düşmesi beni çok üzdü. İstediğiniz kadar maske takın, bu kentin markası Gaziantepspor'dur. Bu ne sadece benim ne de bir başkasının kaybıdır, topyekun Gaziantep şehrinin kaybıdır." diye konuştu.



Tek listeyle gidilen seçimlerde İbrahim Kızıl başkanlığındaki yönetim, Abdullah Devrim Sever, Adnan Karakayış, Ahmet Kesen, Baler Fidan, Hayri Ünal, İzzer Bakır, İbrahim Halil Tığrak, Mehmet Görmez, Mehmet Ercan Çavdar, Mehmet Özdemir, Metin Kavak, Mustafa Kızıl, Mutlu Özpineci, Mustafa Tutar, Necmettin Polat, Necati Baloğlu, Osman Turan, Saliha Kübra Kabaali ve Lokman Uslu'dan oluştu.