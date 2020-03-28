Gaziantep Üniversitesinden koronavirüs tedavisine yönelik çalışma
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Gaziantep Üniversitesi, Türkiye, Ali Gür, Gür, Sağlık

Gaziantep Üniversitesinden koronavirüs tedavisine yönelik çalışma

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, yeni tip koronavirüs (kovid-19) salgınının tedavisi üzerine çalıştıklarını belirterek, "Büyük aşama kaydettik. Bu sistem dünyada 1-2 merkezde uygulanan bir sistem." dedi.

28.03.2020 11:58 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:30
Gaziantep Üniversitesinden koronavirüs tedavisine yönelik çalışma

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, yeni tip koronavirüs (kovid-19) salgınının tedavisi üzerine çalıştıklarını belirterek, "Büyük aşama kaydettik. Bu sistem dünyada 1-2 merkezde uygulanan bir sistem." dedi.

Gür, üniversite yerleşkesinde beraberindeki GAÜN Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Suat Zengin ve Doç. Dr. Umut Elboğa ile düzenlediği basın toplantısında, koronavirüsün dünyanın 190 ülkesinde yayılan bir virüs olduğunu ve Türkiye'nin de bu pandemiye maruz kaldığını ifade etti.

Bu yüzden dünya genelinde çeşitli ilaç denemeleri yapıldığını aktaran Gür, şöyle devam etti:

"Bu süreçlerde biliyoruz ki en önemli olan şey aşıdır ama bu da takriben 1-2 yıl gibi belirli bir süre alıyor. Bu süre içerisinde de tedavi denemeleri yapılıyor. Çin de bu anlamda plazma değişimiyle ilgili çalışmalar yaptı. Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu plazma nakliyle ilgili çalışmaları onayladı." dedi.

GAÜN olarak bu alanda çalışmalar yaptıklarını anlatan Gür, şöyle konuştu:

"Tedavi üzerine çalışıyoruz. Büyük aşama kaydettik. Bu sistem, dünyada 1-2 merkezde uygulanan bir sistem. Dünyada kan değişimi yapılıyor ama temel sorunu şu; nakil sırasında bazı zararlı patojenler de yeni hastaya geçip zarar verebiliyordu. O yüzden sistemin bazı sorunları vardı. İşte bu noktada bizim sistemimiz devreye giriyor. Biz, hasta iyileştikten sonra kanını 600 mililitre kadar alacağız. Daha sonra çeşitli aşamalardan geçirip hasta olan kişiye verirken arada viral patojenler olmadan enjekte edeceğiz. Tedavide asıl mesele buydu ve biz de bunu çözdük. Yani zararlı patojenleri temizleme noktasında bizim modelimiz farklı oluyor. Özel bir sistemle patojenleri yok ediyoruz."

"Son hazırlıklarımızı yapıyoruz"

"Patojen değiştirme noktasında Türkiye'de GAÜN dışında bir sistem olmadığını" savunan Gür, "Bu noktada desteğe ihtiyacımız var. Şöyle ki daha önce koronavirüse yakalanmış ve tedavisi biten kan donerlerine ihtiyacımız var. Bunu başardığımızda donerlerimizin kanı çok sayıda kişiye umut olacak." ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Ali Gür, Kovid-19 bittiğinde bile söz konusu sistemin yeni oluşabilecek pandemilerde kullanılabileceğine işaret ederek, "Son hazırlıklarımızı yapıyoruz. Nisan ayı sonunda tedaviye başlamış olabileceğiz." diye konuştu.

Tedavi üzerine çalışan Doç. Dr. Umut Elboğa da donerlerden alınacak kanın sistem üzerinde çoğaltılarak 2 işlemden geçirildikten sonra yeni enfekte olmuş hastalar üzerinde kullanılabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

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