Gaziantep'teki hırsızlık operasyonunda 4 tutuklama

GAZİANTEP'te, polis ekiplerince hırsızlık olaylarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 4'ü, mahkemece tutuklandı.

Şahinbey Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Farklı tarihlerde 20 hırsızlık olayını gerçekleştiren 24 şüpheli, operasyonla yakalandı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda ise çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 18'i serbest, 2'si de adli kontrolle serbest kaldı.