Gaziantep'te yollar ve meydanlar boş kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Gaziantep'te yollar ve meydanlar boş kaldı

31.12.2020 23:33 | Son Güncelleme: 31.12.2020 23:37
Gaziantep'te yollar ve meydanlar boş kaldı

GAZİANTEP'te koronavirüs önlemleri kapsamında kutlamaların yasaklanması ve getirilen 4 günlük kısıtlamanın başlamasının ardından kentin en kalabalık sokakları boş kaldı.

GAZİANTEP'te koronavirüs önlemleri kapsamında kutlamaların yasaklanması ve getirilen 4 günlük kısıtlamanın başlamasının ardından kentin en kalabalık sokakları boş kaldı. Kalabalık meydanların sessizliğe büründüğü kentte, drone ile havadan yapılan görüntülemede, kısıtlamaya büyük oranda uyulduğu görüldü.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında, 4 günlük sokağa çıkma yasağının ilk gününde, Gaziantep'te sessizlik hakim oldu. Kentin en işlek meydan ve caddeleri ile sokaklar bomboş kaldı. Yollarda sadece görevi dolayısıyla dışarı çıkması gereken, az sayıdaki kişiler görüldü. Kısıtlamanın başlamasının ardından Gaziantep Kalesi ve meydanları boş kaldı. Kentteki sakinlik havadan görüntülendi.


Gaziantep'te yollar ve meydanlar boş kaldı
Gaziantep'te yollar ve meydanlar boş kaldı
Gaziantep'te yollar ve meydanlar boş kaldı
Gaziantep'te yollar ve meydanlar boş kaldı
Gaziantep'te yollar ve meydanlar boş kaldı
Gaziantep'te yollar ve meydanlar boş kaldı
Gaziantep'te yollar ve meydanlar boş kaldı
Gaziantep'te yollar ve meydanlar boş kaldı
Gaziantep'te yollar ve meydanlar boş kaldı
Gaziantep'te yollar ve meydanlar boş kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KANLI

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Berk Oktay Burak Özçivit Yılmaz Erdoğan
Spor Ryan Babel Erol Bulut Metin Oktay Güven Yalçın Samet Aybaba
Tüm Haberler Türk Ocak Yılbaşı Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziantep'te yollar ve meydanlar boş kaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.12.2020 23:38:35. #1.15#
title