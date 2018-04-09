Gaziantep'te Üniversite Öğrencisinin Öldürülmesi

Gaziantep'te üniversite öğrencisi İsmail Değirmenci'yi (25) darbederek öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.



Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Konservatuvar bölümünde okuyan İsmail Değirmenci'ye iş yerinden çıkarken saldırdığı tespit edilen Yusuf Başgüden, Mehmet Atar ve Mehmet Dağ'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh hakimliğince tutuklandı.

Değirmenci, önceki gün Yusuf Başgüden, Mehmet Atar ve Mehmet Dağ tarafından uğradığı saldırı sonucu ağır şekilde yaralanmış, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetmişti.