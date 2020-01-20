Gaziantep'te TIR ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
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Gaziantep'te TIR ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda TIR ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından TIR sürücüsü gözaltına alındı.

20.01.2020 21:48 | Son Güncelleme: 20.01.2020 22:29
Gaziantep'te TIR ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

'in Nurdağı ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda TIR ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gaziantep istikametinin 7. kilometresindeki Çakmak mevkisinde Muhammed El Cüneyd (39) yönetimindeki 79 AAD 579 plakalı otomobil ile A.D'nin (49) kullandığı 33 BYL 86 plakalı TIR çarpıştı.

Suriye uyruklu oldukları öğrenilen otomobil sürücüsü El Cüneyd ve otomobildeki 4 yaşındaki Hüsam El Cüneyd olay yerinde hayatını kaybetti.

TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazada hafif yaralanan 3 yaşındaki Hazin, 11 yaşındaki Ali El Cüneyd ve Aliye Haffar, Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazanın ardından TIR sürücüsü gözaltına alındı.

Suriye uyruklu oldukları öğrenilen otomobil sürücüsü El Cüneyd ve otomobildeki 4 yaşındaki Hüsam El Cüneyd olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaynak: AA
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