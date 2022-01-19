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Kardan çatılar çöktü ağaçlar kırıldı

Kardan çatılar çöktü ağaçlar kırıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gaziantep'te iki gündür devam eden yoğun kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi.

İSLAHİYE, GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te iki gündür devam eden yoğun kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Kar nedeniyle çatılar çöktü, ağaçlar devrildi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde dün başlayan ve halen devam eden kar sebebi ile bir çok ağaç devrildi, ilçe merkezinde ki iş yerlerinin çatısı çöktü. Kar kalınlığının yarım metreyi geçtiği ilçe merkezinde yollar kapandı, birçok köy yolunun kapalı olmasından dolayı irtibat sağlanamıyor. Araçlar yollarda kaldı. Acil sağlık ekipleri, vakalara iş makinelerinin öncülüğünde ilerleyebildi.

İlçe Kaymakamlık ve İslahiye Belediyesi bir yandan yol açma çalışması yaparken bir yandan evinde mahsur kalan vatandaşların yardımına yetişmeye çalışıyor.

(Mehmet Gökhan Özbal/ İHA)

Kardan çatılar çöktü ağaçlar kırıldı

Kardan çatılar çöktü ağaçlar kırıldı

Kardan çatılar çöktü ağaçlar kırıldı

Kardan çatılar çöktü ağaçlar kırıldı

Kardan çatılar çöktü ağaçlar kırıldı

Kardan çatılar çöktü ağaçlar kırıldı

Kardan çatılar çöktü ağaçlar kırıldı

Kardan çatılar çöktü ağaçlar kırıldı

Kardan çatılar çöktü ağaçlar kırıldı

Kardan çatılar çöktü ağaçlar kırıldı

Kardan çatılar çöktü ağaçlar kırıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Gaziantep, İslahiye, Hisarcık, kar, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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