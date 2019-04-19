Gaziantep'te Kadının İşkenceyle Öldürülmesi Davası
Gaziantep'te 13 Ocak 2018'de eşini bıçaklayarak öldüren sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.
Gaziantep'te 13 Ocak 2018'de eşini bıçaklayarak öldüren sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.
Gaziantep 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık İlhan Kaya, tutuklu bulunduğu Adana E Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEBGİS) ile bağlandı.
Duruşmada, sanık avukatları, öldürülen Neslihan Kaya'nın babası Mehmet Kalınkara ve Kadın Meclisi üyeleri hazır bulundu.
Mahkeme Başkanı Melik Durmaz, Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesinden, hakkında "ceza ehliyetinin yerinde olmadığına yönelik" rapor geldiğini belirterek, sanığa söz hakkı verdi.
Sanık Kaya, eşini kendisini aldattığı şüphesiyle öldürdüğünü öne sürdü.
Başkan Durmaz'ın, "Kiminle aldatmış seni?" sorusuna "Bilmiyorum." yanıtını veren Kaya, "Nasıl şüphelendin?" sorusunu "Bakışlarından şüphelendim." şeklinde cevapladı.
Sanık, "Öldürdüğüne pişman mısın?" sorusu üzerine "Pişmanım." dedi.
Başkan Durmaz, sanığa geçmişine yönelik de bazı sorular yöneltti.
Öldürülen Neslihan Kaya'nın babası Mehmet Kalınkara ise sanığın idamını istediğini söyledi.
Duruşma savcısı, sanığın akıl sağlığının yerinde olmadığı ve ceza ehliyetinin bulunmadığına yönelik gelen rapor doğrultusunda, yüksek güvenlikli sağlık kuruluşuna sevk edilmesini talebinde bulundu.
Başkan Durmaz, müzakerenin ardından heyetin kararını açıkladı.
Adana'dan gelen raporda sanığın "ceza ehliyetinin bulunmadığı"nın belirtilmesine rağmen raporun bazı kısımlarında, "davranış bozukluğu görülmediği", "algı bozukluğu saptanmadığı" gibi kavramlara da yer verildiğine dikkati çeken Başkan Durmaz, Kaya'nın mahkemedeki soruları "akılcı" şekilde cevapladığını göz önünde bulundurarak, Adli Tıp Genel Kurulundan rapor alınmasına karar verdi.
Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.
Şahinbey ilçesinde 13 Ocak 2018'de psikolojik tedavi gördüğü belirtilen İlhan Kaya, ağzını bezle tıkadığı eşi Neslihan Kaya'yı defalarca bıçaklayarak ağır yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan Neslihan Kaya yaşamını yitirmiş, zanlı tutuklanmıştı.