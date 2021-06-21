Gaziantep'te hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
Gaziantep'in Araban ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.
Gaziantep'in Araban ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.
Kent merkezinden ilçe merkezi yönüne giden Yusuf Aksu yönetimindeki 27 BT 301 plakalı hafif ticari araç, Dağdacık Mahallesi yakınlarında takla attı.
Kazada yaralanan sürücüyle araçta bulunan Fatma Aksu ve Ali Demirci, Araban Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Fatma Aksu müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama