Gaziantep'te Fuel Oil Yüklü Tanker Devrildi: 1 Yaralı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde fuel oil yüklü tanker devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde fuel oil yüklü tanker devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Osmaniye-Nurdağı kara yolunda Salim Basyam yönetimindeki 27 VP 787 plakalı fuel oil yüklü tankerin, Olucak Mahallesi mevkisinde sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada hafif yaralanan Basyam, 112 Acil Sağlık ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Devrilen tankerde bulunan fuel oil yola döküldü. Yol, Nurdağı Belediyesi itfaiye ekiplerince temizlendi.
Kaynak: AA