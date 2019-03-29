Gaziantep'te Başarılı Adliye Personeline Plaket

Gaziantep Bölge İdaresi Mahkemesi Başkanlığı'nda görev yapan ve 2018 yılında başarılı çalışmaları ile fark oluşturan 8 personele teşekkür plaketi verildi.

Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Komisyon Başkanlığında görevli ve 2018 takvim yılında gayret ve çalışkanlıkları ile işlerine olan sadakatleriyle farkındalık oluşturan 8 personele teşekkür plaketi verildi. 15 Temmuz Milli İrade konferans salonunda komisyon üyeleri ve tüm personelin katılımıyla düzenlenen törende konuşan Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel Navdar, "Devletimizin Milletimizin bizlere tevdi ettiği görevi en üst düzeyde sorumluluk bilinciyle yerine getirme konusunda insiyatif alarak daha iyisini başarma iradesi ortaya koyan, gayret ve çalışkanlıkları ile farkındalık oluşturarak iş birliğinde bulunan tüm personelime teşekkür ediyorum" dedi.

63 bin 511 dosya karara bağlandı

Komisyon Başkanı Yüksel Navdar, Gaziantep'te yakalanan başarılı sonuçlara tüm personelin emeği olduğunu belirterek, yaklaşık 2.5 yıl içerisinde 70 bin 22 adet dosyadan 63 bin 511 adedinin karara bağlandığını kaydetti. Navdar, "Kuruluşumuzdan yani 20 Temmuz 2016 tarihi ile 28 Şubat 2019 tarihleri arasında dairelerimizin esas kaydına alınan 70 bin 22 adet dava dosyasının 63 bin 511 adedi karara bağlanmıştır. 6.511 adet dava dosyası derdest durumdadır. Karara bağlanan 63 bin 511 adet dava dosyasının 3 bin 493 adedi Danıştay'a temyiz edilmiş, 60.018 adedi ise dairelerimizde kesinleşmiştir. Bu durum itibarıyla istinaf edilen davaların yüzde 1'i karara bağlanmış olup, yüzde 95'i dairelerimizde kesinleşmiş durumdadır" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA