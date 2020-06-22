Gaziantep'te 68 yıllık evli çift 48 saat arayla hayatlarını kaybetti Gaziantep'te 68 yıllık evli çift 48 saat arayla hayatlarını kaybetti Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan 68 yıllık evli çift, 48 saat arayla hayatlarını kaybetti.

Gaziantep'te 68 yıllık evli çift 48 saat arayla hayatlarını kaybetti

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan 68 yıllık evli çift, 48 saat arayla hayatlarını kaybetti. Roman gibi geçen 68 yıllık evliliklerinde bir birlerini hiç üzmeyen çiftten Mustafa Al hayatını kaybedince eşi Yeter Al, eş acısına 48 saat dayanabildi.

İlçeye bağlı Koçcağız Mahallesinde yaşayan çift görücü usulü ile 68 yıl önce evlendi. Mustafa ve Yeter Al çiftin 10 çocuğu oldu 10 çocuktan 3'ünü küçük yaşta kaybetti. Evlilikleri Yeşilçam filmlerindeki gibi geçen çift birçok acı yaşamasına rağmen hiçbir birlerini üzmedi hep yan yana oldular.

Geçirdiği rahatsızlık sonrası uzun süredir yatağa bağlı olarak yaşayan çiftlerden Mustafa Al, iki gün önce tedavi gördüğü İslahiye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Al, Koçcağız Mahallesi Camisinde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Vefat eden Mustafa Al'ın eşi Yeter Al da 48 sonra rahatsızlanarak tedavi için kaldırıldığı İslahiye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Al'ın cenazesi de eşi gibi aynı mahalle mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından yan yana toprağa verildi.

Çiftin oğlu Hidayet Al, anne ve babasının evlilikleri, yaşamını ve son anlarını anlatı.

Hidayet Al, anne ve babasının 1952 yılında görücü usulü ile evlendiklerini ama bir birlerine çok bağlı olduklarını belirterek, "Babam çiftçi köyde yaşarlardı. Tarlaya beraber giderlerdi, gezmeye beraber giderlerdi bir birlerinde kolay kolay ayrılmazlardı. Biz yaşayan 7 kardeşiz 3 tanede çocukken ölmüşler" dedi.

Annesinin 5 yıl önce beyin kanaması geçirdiğini ve sağlık düzeninin bozulduğunu belirten Hidayet Al, "Babam bu duruma çok üzülüyordu hatta bazen gizli gizli ağladığını görürdüm. Onların sevgisi bir başkaydı. Babam öldü ondan sonra annem kendini kapattı yemek, su içmedi" ifadelerini kullandı.

Anne ve babası arasındaki bağın güçlü olduğunu kaydeden Hidayet Al, şöyle devam etti:

"Hiç kavgaları olmazdı babam sabah namazdan sonra tarlaya giderdi annem yollarını gözlerdi. Babam sadece çorba içerdi annemde babam gelecek diye çorbayı ısıtırdı gelmezdi soğuyunca tekrar ısıtırdı böyle 3-4 defa ısıttığına şahit olurdum."

Kaynak: İHA