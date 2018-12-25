Gaziantep'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun Yıl Dönümü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtulus¸unun 97'nci yıl do¨nu¨mu¨nü tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Gaziantep'in kurtulus¸ yıl do¨nu¨mu¨ dolayısıyla Vali Davut Gu¨l ile Bu¨yu¨ks¸ehir Belediye Bas¸kanı Fatma S¸ahin'e tebrik telgrafı gönderdi.

Kaynak: AA