Gaziantep'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun Yıl Dönümü
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Gaziantep'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun Yıl Dönümü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtulus¸unun 97'nci yıl do¨nu¨mu¨nü tebrik etti.

Gaziantep'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun Yıl Dönümü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtulus¸unun 97'nci yıl do¨nu¨mu¨nü tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Gaziantep'in kurtulus¸ yıl do¨nu¨mu¨ dolayısıyla Vali Davut Gu¨l ile Bu¨yu¨ks¸ehir Belediye Bas¸kanı Fatma S¸ahin'e tebrik telgrafı gönderdi.

Kaynak: AA
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