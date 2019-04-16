Türkiye'de Bir İlk! Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Yerelde de Uygulanacak

İlk Meclis toplantısında AK Partili Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de ilk kez Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni yerelde uygulama kararı aldı.

Gaziantep'te yapılan yerel yönetimler seçiminin ardından yapılan ilk belediye meclis toplantısında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yerelde uygulanması yönünde kararlar alındı.

DAİRE BAŞKANLIĞI SAYISI DÜŞÜRÜLDÜ

Yeni yönetim sistemi kapsamında genel sekreter yardımcılıkları kaldırıldı, 28 daire başkanlığı 18'e indirildi, daire başkanlıklarına bağlı 98 müdürlük 69'a düşürüldü. Değişikliklerle beraber belediye, araç, yakıtta yüzde 30 tasarruf sağlayacak. Büyükşehir, hizmet odaklı, tasarruflu, ulaşılabilir bir yapıya dönüşecek. Yeni sistemle halka daha hızlı ve etkili hizmet verilecek, gönül belediyeciliği öncelenecek.

ŞAHİN: BAŞKANLIK MODELİNİN YERELDE İLK MODELİ OLACAK

Şahin, "Seçim beyannamesinde vatandaşa verdiğimiz sözü tutabilmemiz için kurumsal kapasitemizde yapısal dönüşüme gitmemiz gerekiyordu. Özellikle vatandaş odaklı, hızlı, aktif yeni bir metodolojiye gidiyoruz, interaktif bir modelle birimleri birleştiriyoruz. 28 birimi, 18'e düşürerek, şube müdürlüklerinde ciddi bir küçülmeye giderek, daha verimli, daha hızlı, daha aktif, 2 milyon vatandaşın yaşam kalitesini ilgilendirecek yeni bir modele geçiyoruz. Bu model şu an başkanlık modelinin yerelde ilk modeli olacak. Belediye olarak bu konuda gerekli tüm çalışmaları yaptık. 'Benim de bu şehirle ilgili bir sözüm var' diyen herkesi içerisine alan politika kurulları modelini hayata geçiriyoruz. Kurullardan çıkan çalışmaları yapılandıracağız. Yeni sistemle birlikte ciddi bir tasarruf sağlıyoruz. Bütçe yönetimi, insan kaynağı, bilgi ve zaman yönetimi açısından yeni model, bizi daha da hızlandıracak. Hem rekabet etme gücümüzü artıracağız, hem yerel kalkınma ve yerel demokrasiyi ustalık dönemimize taşıyacağız. Gazianteplilerin yüksek bir beklentisi var, bizden hizmet odaklı, çözüm odaklı, proje odaklı çalışma bekliyor" dedi.

İşte yerelde uygulanacak başkanlık modeli;

Kaynak: İHA