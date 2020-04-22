Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüs tablosuyla yaptığı "esprili" paylaşıma tepki yağdı
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüs tablosuyla yaptığı "esprili" paylaşıma tepki yağdı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin koronavirüs tablosunu, shop yöntemi ile değiştirerek "Gaziantep'te erkeklerin durum tablosu" adı verilen bir tablo yayınladı. Sosyal medyadan gelen eleştirilerin ardından söz konusu paylaşım yetkililer tarafından kaldırıldı.

22.04.2020 00:45 | Son Güncelleme: 22.04.2020 01:18
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüs tablosuyla yaptığı 'esprili' paylaşıma tepki yağdı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, günlük koronavirüs verilerinin paylaşıldığı tabloyu photoshop ile değiştirerek "Gaziantep'te erkeklerin durum tablosu" adlı bir tablo yayınladı.

Tabloda, "Bugünkü temizlik yapanların sayısı, ütü ve yemek yapanların sayısı, hamur işi yapmayı sevenlerin sayısı ve evden kovulanların sayısı" gibi ifadeler yer aldı.

ELEŞTİRİLERİN ARDINDAN PAYLAŞIM KALDIRILDI

Tablonun üzerine ise, "La yorum bu gedişnen evin yolunu yitiricig valla arvat ne diyse onu yapıyg. Sizing evde durumlar naava?" sözlerine yer verildi. Yetkililer, sosyal medyadan gelen eleştirilerin ardından söz konusu paylaşımı kaldırdı.

"FATMA ŞAHİN'İN SÖZ KONUSU TWEETİN PAYLAŞILDIĞINDAN HABERİ YOK"

Öte yandan, T24'e konuşan Gaziantep Büyükşehir Başkanı Fatma Şahin'in basın danışmanı Nuraydın Arıkan, paylaşımı doğrulayarak, Fatma Şahin'in ve kendisinin söz konusu tweetin paylaşıldığından haberi olmadığını aktardı. Arıkan, paylaşımın, belediyenin sosyal medya hesabıyla ilgilenen çalışanlar tarafından yapıldığını ve tweetin kaldırıldığını söyledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüs tablosuyla yaptığı 'esprili' paylaşıma tepki yağdı
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüs tablosuyla yaptığı 'esprili' paylaşıma tepki yağdı
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