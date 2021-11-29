Gazetecinin sorusuna Bakan Soylu, gözyaşları içinde sesi titreye titreye yanıt verdi - Haberler
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Gazetecinin sorusuna Bakan Soylu, gözyaşları içinde sesi titreye titreye yanıt verdi

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Politika

İçişleri Bakanı Soylu, katıldığı canlı yayında duygu dolu anlar yaşadı. Gazetecinin "Annenizin size ettiği dua neydi?" sorusunu duyan Bakan Soylu, gözyaşları içinde sesi titreye titreye yanıt verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 24 TV ekranlarında Esra Elönü'nün sunduğu Arafta Sorular programının konuğu oldu. Özel hayatıyla ilgili sorulara yanıt veren Bakan Soylu'nun gözyaşları dikkatlerden kaçmadı.

SESİ TİTREYE TİTREYE YANIT VERDİ

Esra Elönü'nün "Annenizin size ettiği dua neydi?" sorusu karşısında Bakan Soylu gözyaşlarını tutamadı. Bir süre soruyu cevaplayamayan Bakan Soylu, kendini toparladıktan sonra sesi titreye titreye soruyu yanıtladı.

"ANNELER HER ZAMAN GÜZEL DUA EDER"

Bakan Soylu, "Anneler her zaman güzel dua eder. Bütün anneler cennet annesi olsun." diyerek duygu dolu anlar yaşadı.

Servet Uzun
Servet Uzun
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