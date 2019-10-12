Gazetecilerin bulunduğu otele iki havan mermisi atıldı: Mermilerin patlamaması faciayı önledi

12.10.2019 10:30

YPG tarafından Akçakale'de gazetecilerin bulunduğu otelin yanına havanlı saldırı düzenlendiği öğrenildi. Atılan havan mermileri patlamazken, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

MERMİLERİN PATLAMAMASI FACİAYI ÖNLEDİ

Akçakale'de ilçe merkezinde otellerin olduğu bölgeye YPG tarafından iki havan mermisi atıldı. Mermilerin patlamadığı öğrenilirken, olay yerine güvenlik güçleri ve tanklar sevk edildi.

Ayrıca, saldırı sonucunda ölen ya da yaralanan bulunmadığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin Kamışlı kentinden Nusaybin'de basın mensuplarının olduğu bir otelin restoranına dün (cuma günü) YPG'li teröristler ateş açtı. O anda yere yığılan gazeteciler anbean yaşananları aktardı. Saldırı sonucu iki basın mensubu cam kırıklarından dolayı hafif şekilde yaralandı. Aradan yarım saat geçtikten sonra gazetecilere ikincisaldırı düzenlendi. Neyseki bu saldırı da ölü ya da yaralı olmadı.