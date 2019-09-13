Gazetecileri darp eden Reynmen'den ilk açıklama: Benim derdim onların patronlarıyla

13.09.2019 17:21

Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, kız arkadaşıyla kendisini görüntüleyen gazeteceleri darp etmiş, sonrasında karakolluk olmuştu. Reynmen, konu ile ilgili sosyal medya hesabından konuya açıklıkgetirdi.

"HER ŞEY ORTADA"

Reynmen tepki çeken olayla ilgili şu açıklamada bulundu;

"Arkadaşlar maalesef dün gece yaşanan olaylar gerçek. Bunları bilmek zorunda kaldığınız için sizlerden özür diliyorum. Niyetim bir iki hafta ortadan kaybolup sizlere muhabbeti unutturmak da değil. Zaten her şey apaçık ortada. Ortada yanlış olduğunu bildiğimiz bir şey var ama o yanlışa sebep olan bazı şeyler var.

Televizyona karşı ne kadar net bir duruş sergilediğimin farkındasınızdır. Gerek hiçbir televizyon kanalına röportaj vermeyerek, gerek hiçbir televizyon kanalının gece-gündüz kuşağına dahil olmayarak ve bunu ne kadar muhafaza etmeye çalıştığımın farkındasınızdır.

"BENİM DERDİM ONUN PATRONLARIYLA"

Bu arada bu anlatıyor olduğum hiçbir şey o arkadaşa fiziksel şiddet uyguladığım gereçeğini değiştirmiyor. Kendisinden özrümü diledim helallik istedim. Benim sorunum onlarla değil yönlendirmesiyle, oraya gelip 5 saat beni orada bekleyip, ben geldikten sonra o kadar ısrarcı bir tavır takınmasına sebep olan onun medya patronlarıyla" açıklamasında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Bir mekandan çıkarken Show Tv muhabirinin 'Nasılsınız, magazin basınına pek konuşmuyorsunuz. Biraz konuşabilir miyiz?" sorularına aniden sinirlenen Reynmen, "İndirin o telefonları" diyerek tepki gösterdi. Reynmen ardından kendisini çeken UçanKuş TV muhabirinin elinden zorla telefonunu alarak görüntüleri silmeye çalıştı.

Gerilim sonrası sinirlerine hakim olamayan Reynmen, muhabir Akif Yaman'ı darp ederek tokat attı. Darp sonrasında muhabirler olay yerinden ayrılarak karakola gidip şikayetçi oldu.