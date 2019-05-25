Gazeteci Sabahattin Önkibar Evinin Önüde Saldırıya Uğradı

Gazeteci Sabahattin Önkibar Evinin Önüde Saldırıya Uğradı

Gazeteci Sabahattin Önkibar'a evinin önünde 3 kişilik grup tarafından saldırı düzenlendi. Önkibar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gazeteci Sabahattin Önkibar evine giderken saldırıya uğradı. İki araçtan inen 3 kişi, gazeteciyi yumrukladı. Hastaneye kaldırılan Önkibar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

3 KİŞİ TARAFINDAN YERE YATIRILARAK TEKMELENDİ

Gazeteci Sabahattin Önkibar Ankara Beysukent'te evinin yakınlarında saldırıya uğradı. 3 kişilik saldırgan grup Önkibar'ı yere yatırarak tekmeledi. Sabahattin Önkibar çevre sakinleri tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

10 günlük iş göremez raporu alan gazeteci Sabahattin Önkibar savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Gazeteci Sabahattin Önkibar Evinin Önüde Saldırıya Uğradı
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YORUMLAR (43)

  • MUSTAFA:
    Doğru ise ve saldırı siyasi ise vay benim memleketim ic savaşa doğru gidiyor demektir. Allah korusun bu Milleti.
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  • YÜREKLI:
    ülkesinin menfaatlerini düşünen birilerine yaranmak için gerçekleri gizlemeyen yürekli vatansever ileri görüşlü dürüst samımı bu gazeteciyi susturmak sindirmek için planlanarak yapılan bu saldırıyı ve arkasındaki odakları kınıyorum. ALLAH zalimlere mühlet verır ama cezalarını ertelemez. herkes ektıgını bu dünyada da illaki biçecektır.
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