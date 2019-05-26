Gazeteci Sabahattin Önkibar'a Saldırı Olayında 4 Kişi Gözaltına Alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada, Gazeteci Sabahattin Önkibar'a saldıran 3 kişi ile olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Gazeteci-Yazar Sabahattin Önkibar, Ankara'nın Çankaya ilçesinde dün, evine 300 metre mesafede kimliği belirsiz kişilerin yumruklu saldırısına uğradı. Saldırganlar çevredeki esnafın müdahalesiyle kaçtı. Yaralanan Önkibar ise hastaneye kaldırıldı. Olaydan sonrası kaçan şüphelilerin yakalanması için polis çalışma başlattı.

4 KİŞİ GÖZALTINDA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Önkibar'ı darp eden 3 şüpheli ile birlikte bu şüphelilere araç kiralayan ve olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen bir kişinin polis tarafından yakalandığını açıkladı. Olayla ilgili soruşturma devamediyor.

Kaynak: DHA