Gazeteci Hikmet Genç: İmamoğlu'nun Tek Yapacağı İş Soyunup Caddelerde Koşmak
Gazeteci Hikmet Genç'in 24 TV ekranlarında Ekrem İmamoğlu ile ilgili söylediği sözler tartışma yarattı. Genç, "Ekrem İmamoğlu seçimi kaybetmiş olsaydı yapacağı tek iş soyunup caddelerce koşmak olurdu" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını aldıktan sonra gazeteci Hikmet Genç çok konuşulacak bir yoruma imza attı.
24 TV ekranlarında canlı yayına katılan Genç "Ekrem İmamoğlu seçimi kaybetmiş olsaydı yapacağı tek iş soyunup caddelerce koşmak olurdu" dedi.
İŞTE GENÇ'İN SKANDAL SÖZLERİ
"Ekrem İmamoğlu binde bir ile eğer seçimi kaybetmiş olsaydı, İl Seçim Kurulu kararı olarak seçim AK Parti'ye verilmiş olsaydı, bu kadar hayvan barınağına yazılmış, TIR parkuruna yazılmış bilmem olmayan binaya yazılmış, bin bir tane şey sonrasında Şener Şen'in çıplak vatandaşı gibi soyunup caddelerde koşmak olurdu. İmamoğlu'nun yapacağı şey budur.
İkna etmek için bu kadar tebessüm, sürekli mütebessim hali var ya, 'Hepinizi kucaklıyacağım' bu laftan iğreniyorum artık. Beni kucaklayamazsın bunca yalandan sonra. En azından 15 milyon 999 bin 999 kişiyi kucakla"
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Bıktık bu yaylaklardanCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bu kim laa, tanıyan var mı.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Sizi gazeteci, araştırmacı diye karşımıza çıkaran düzenin Allah belasını versin. . Mide bulandırıcı davranışlarınız ve akli olmayan çıkarımlarınıza milletin karnı tok, ama yok böyle devam edin devam edin ki, ufalın, ufalıp yok olun. . . .Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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bilinçliCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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