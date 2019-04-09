Gazeteci Fatih Altaylı'dan Medyayı Eleştiren İmamoğlu'na Destek: Haksızsınız Diyemem

resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'nı kazanan Ekrem İmamoğlu, medya patronu Şahenk, Ciner ve Demirören ailelerine yüklenip "Bizi dünyaya daha fazla rezil etmeyin" demişti. Habertürk yazarı Fatih Altaylı, İmamoğlu'na hitaben "Dün medyaya çattınız. Haksızsınız diyemem. Ama 'Bunu kafaya takmayın' diyebilirim." dedi.

Fatih Altaylı, "Sorular, sorular, sorular" başlığıyla yayımlanan yazısında "AK Parti üst yönetimi, 31 Mart gecesi bir 'ihanete' kurban gittiğini düşünüyor. Rakip ihanet edemeyeceğine göre, parti içinden ihanet var demek bu. İstanbul İl Örgütünün çalışmadığını, sandık başında uyuduğunu ya da uyutulduğunu ima ediyorlar" ifadesini kullandı.

Altaylı şöyle devam etti:

"İMAMOĞLU SÜRECİ OLDUKÇA İYİ GÖTÜRÜYOR"

"Ekrem İmamoğlu, seçim sonrası süreci oldukça iyi götürüyor. Hâlâ ve her şeye rağmen sükunetini önemli ölçüde koruyor, olumlu tavrını sürdürmeye çalışıyor. Dün bu tavra gölge düşürme potansiyeline sahip hamle Ankara'dan geldi."

"İMAMOĞLU'NUN DURUŞU ZARAR VERECEK TÜRDEN"

"Meral Akşener'in gereksiz sert, cepheleştirici açıklaması, İmamoğlu'nun İstanbul'daki tutumuna ve duruşuna zarar verecek türden görünüyor. Özellikle de, seçimin tekrarı söz konusu olursa."

Ekrem İmamoğlu

"MEDYANIN TAVRINI DERT ETMEYİN"

"Bir tavsiyem de Ekrem Bey'e. Dün medyaya çattınız. Haksızsınız diyemem. Ama 'Bunu kafaya takmayın' diyebilirim. Türkiye'de güçlü lider olabilmek için manşetlerle değil manşetlere rağmen gelebilmek gerekiyor. Güçsüzleştikçe manşetlere ihtiyaç duyar hale geliyorsunuz. O yüzden medyanın tavrını dert etmeyin. Sizin için iyi bile olabilir."