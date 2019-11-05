Gazeteci Ahmet Altan Silivri Cezaevi'nden tahliye edildi

05.11.2019 00:13

FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin davada Ahmet Altan, 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme Altan'ın tahliyesine karar verdi. Kararın ardından Altan Silivri Cezaevi'nden tahliye edildi. Cezaevi önüne gelen yakınları sevinç içinde Altan'ı karşıladı. Altan basın mensuplarına yaptığı açıklama sonrası yakınlarıyla çay içerek sohbet etti.

Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından Altan, saat 23.00 sıralarında tahliye edildi. Ahmet Altan'ı kızı Sanem Altan, kardeşi Mehmet Altan ve yakınları karşıladı. Altan'ı karşılarında gören yakınları uzun süre birbirlerine sarıldı.

"YILLARIMIN KAYBOLMASINA İZİN VERMEDİM"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ahmet Altan, 'İlk tahliye kararımı duyduğumda biraz üzüntü hissettim. Öbür çocuklar tahliye olmadılar onlar için çok üzüldüm. İçeride binlerce masum adam var. Bu biraz üzücü tabii ki" şeklinde konuştu.

Altan en çok gökyüzüne bakmayı özlediğini ifade etti. Altan, "Yıllarım kaybolmadı. Yıllarımın kaybolmasına izin vermedim. Kitaplar yazdım. Yıllarımı o kadar kaybetmem ben" İfadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Gazeteciler Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın haklarında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yapılan yeniden yargılamada karar duruşması görüldü. Yargıtay'ın bozma kararının ardından görülen duruşmada karar açıklandı.

Ahmet Altan "örgüte üye olmamakla birlikte bilerek yardım" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı, suçun niteliği ve tutuklulukta geçirdiği süre gözetilerek tahliyesine karar verildi.Nazlı Ilıcak'a "örgüte üye olmamakla birlikte bilerek yardım" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı, suçun niteliği ve tutuklulukta geçirdiği süre gözetilerek adli kontrolle tahliyesine karar verildi. Delil elde edilemediğinden dolayı Mehmet Altan'ın beraatine hükmedildi.

Kaynak: İHA