GAÜN Rektörü Gür'ün İslahiye ziyareti

21.11.2019 16:52 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:56

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, İslahiye Belediyesi'ne ait Mutfak Sanatları Merkezi'ni ziyaret etti.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, İslahiye Kampüsü'ndeki kapalı halı saha açılışının ardından Belediye Başkanı kemal Vural'ın daveti üzerine Çamlıca Mahallesi'ndeki İslahiye lezzetlerinin tanıtımı amacıyla açılan İslahiye Belediyesi'ne ait Mutfak Sanatları Merkezi'ni gezdi.

Ziyarette Rektör Gür'e İslahiye lezzetlerini tanıtan belediye başkanı Vural, ilçede yetişen üzümden yapılan organik reçel ile nar ekşisi, biber salçası, pekmez, çilek ve böğürtlen reçeli ve kuru üzüm ve ilçede yetişen İslahiye biberi gibi yöresel ürünlerden tattırdı.

Ürünleri beğenen Rektör Gür, belediye başkanı Vural ile marka ve kooperatifleşme ilgili işbirliği konusunda istişarede bulundu.

Ziyarette, İslahiye Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan, İslahiye Ticaret Odası Başkanı Selahaddin Türkmen, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Metin Bedir ve Genel Sekreter Doç. Dr. Ayhan Doğan, İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hacı Mustafa Paksoy, İslahiye Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ahmet Deveci, Nurdağı Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mehmet Aytekin bulundu.

Kaynak: AA