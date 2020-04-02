GAÜN'deki immun plazmayla koronavirüs tedavisi ay sonunda başlayacak
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Sağlık ›› GAÜN'deki immun plazmayla koronavirüs tedavisi ay sonunda başlayacak - Haber
Gaziantep Üniversitesi, Koronavirüs, Ali Gür, Gür, Sağlık

GAÜN'deki immun plazmayla koronavirüs tedavisi ay sonunda başlayacak

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı konvalesan immun plazma tedavisinin en geç ay sonunda kullanılabileceğini bildirdi.

02.04.2020 11:06 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:06
GAÜN'deki immun plazmayla koronavirüs tedavisi ay sonunda başlayacak

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı konvalesan immun plazma tedavisinin en geç ay sonunda kullanılabileceğini bildirdi.

Gür, yazılı açıklamasında, gündeme getirdikleri tedavi yöntemindeki ana ilkenin iyileşen Kovid-19 hastalarından alınan plazmanın, 7 dakikada B2 vitaminiyle ve ultraviyole ışınlarıyla patojenlerden arındırılıp, hastaya nakletmek olduğunu belirtti.

Gaziantep Üniversitesi tarafından gündeme getirilen konvalesan immun plazma tedavisinin yetkilendirilmiş birimlerde kullanılabilmesi için Sağlık Bakanlığı tarafından onay verildiğini anımsatan Gür, "Bu yöntem dünyanın bazı ülkelerinde uygulanıyor ancak henüz ülkemizde uygulanmadı. Şunu söylemeliyiz ki bizim tercih ettiğimiz cihazın halihazırda kullanılanlardan en büyük farkı herhangi toksit etkisi olmayan B2 vitaminiyle plazmayı işleme alıyor olması ve 7 dakika gibi kısa bir sürede tüm patojen arındırma işlemini tamamlıyor." ifadelerini kullandı.

Bu amaçla kendisinin başkanlığında, Nükleer Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Umut Elboğa'nın koordinasyonunda Prof. Dr. Mustafa Namıduru, Prof. Dr. Tekin Karslıgil, Prof. Dr. Vahap Okan ve Prof. Dr. Sinan Akbayram'dan oluşan bilimsel kurulun yoğun bir çalışma sürecinde olduğunu aktaran Gür, şunları kaydetti:

"Ülkemizde daha önce hiç kullanılmamış olan teknolojiyle konvalesan plazma tedavisini vermek için kolları sıvadık. Bu teknoloji Patojen Arındırma Teknolojisi. Bu işlemi dünyada yapabilen sistemleri araştırdık. Araştırmalarımız bize en hızlı ve en güvenilir olanın B2 vitaminiyle alınan plazmayı işlemden geçiren ve sonrasında ultraviyole ışınları ile ışınlayan sistem olduğunu gösterdi. Şunu söylemeliyiz ki bizim tercihimizin diğerlerinden en büyük farkı herhangi toksit etkisi olmayan bir madde ile plazmanın işlem görüyor olması ve 7 dakika gibi kısa bir sürede tüm patojen arındırma işleminin sonlanıyor olmasıydı. Türkiye'de ilk kez üniversitemizce kurulacak 'Patojenlerinden arındırılma sistemi' en geç nisan ayının sonunda güvenilir ve hızlı konvalesan plazma tedavilerine imkan sağlayacaktır."

İnternet sitesi kurulacak

Gür, çalışmaların sürekli paylaşılacağı bir internet sitesinin de kurulma çalışmalarında son noktaya gelindiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Yakın zamanda kurulacak internet sitemizden tedavi teknolojisinin detaylarını, mevcut bilimsel verilerle paylaşmamızın yanı sıra, iyileşmiş gönüllü kan vericilerinin başvurularını toplayacağız. Yeni bir icat yapmıyoruz ve yeni bir ilaç geliştirmiyoruz. Bu aşamada bizim yaptığımız dünyanın hizmetinde olan önemli teknolojileri akıllıca ve zamanında bir araya getirmek ve ülkemizin hizmetine sunmaktır. Tüm ekibimiz ve kaynaklarımızla Covid-19 pandemisiyle savaşta devletimiz ve milletimizin yanındayız. Tüm bilimsel iş birliği ve tedavi talepleri için kaynaklarımızın elverdiği ölçüde destek sağlayacağız."

Kaynak: AA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Dünya koronavirüs ile mücadele ederken yeni salgın hızla yayılıyor Haber
Dünya koronavirüs ile mücadele ederken yeni salgın hızla yayılıyor
Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki petrol savaşı ilk iflası getirdi Haber
Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki petrol savaşı ilk iflası getirdi
ABD istihbaratının raporunda bomba Çin detayı! Doğruysa büyük kriz çıkar Haber
ABD istihbaratının raporunda bomba Çin detayı! Doğruysa büyük kriz çıkar
Bu şehir Türkiye'nin en güvenli yeri! Yalnızca 2 kişide koronavirüs tespit edildi Haber
Bu şehir Türkiye'nin en güvenli yeri! Yalnızca 2 kişide koronavirüs tespit edildi
İstanbul'da bir profesör daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti Haber
İstanbul'da bir profesör daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti
Bakan Soylu, vatandaşı azarlayan Uşak Valisi'yle ilgili ilk kez konuştu Haber
Bakan Soylu, vatandaşı azarlayan Uşak Valisi'yle ilgili ilk kez konuştu
Kritik süreç başladı! İstanbul'da sokağa çıkma yasağı gelebilir
Kritik süreç başladı! İstanbul'da sokağa çıkma yasağı gelebilir
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Şehirler arası seyahati daha da zorlaştıracağız
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Şehirler arası seyahati daha da zorlaştıracağız
Habertürk canlı yayını fena karıştı! Prof Dr. Mehmet Çilingiroğlu canlı yayını terk etti
Habertürk canlı yayını fena karıştı! Prof Dr. Mehmet Çilingiroğlu canlı yayını terk etti
Sevgilisini boğarak öldüren erkek hemşire: Onu öldürdüm çünkü bana koronavirüs bulaştırdı
Sevgilisini boğarak öldüren erkek hemşire: Onu öldürdüm çünkü bana koronavirüs bulaştırdı
Isparta'daki koronavirüs vaka sayılarının neden bu kadar yüksek olduğu belli oldu
Isparta'daki koronavirüs vaka sayılarının neden bu kadar yüksek olduğu belli oldu
Koronavirüs nedeniyle hangi sektöre hangi destekler veriliyor? TİM, tek tek paylaştı
Koronavirüs nedeniyle hangi sektöre hangi destekler veriliyor? TİM, tek tek paylaştı
Twitter'da 'Ankara Kuşu' hesabını yöneten kişi FETÖ'den gözaltına alındı
Twitter'da 'Ankara Kuşu' hesabını yöneten kişi FETÖ'den gözaltına alındı
ABD'de görev yapan profesör Mehmet Çilingiroğlu: Türkiye'de çok şanslısınız
ABD'de görev yapan profesör Mehmet Çilingiroğlu: Türkiye'de çok şanslısınız
Koronavirüsle mücadelede, tüm dünyada en yetkili isim: Bir kaç gün içinde vaka sayısı 1 milyona ulaşacak
Koronavirüsle mücadelede, tüm dünyada en yetkili isim: Bir kaç gün içinde vaka sayısı 1 milyona ulaşacak
Rüştü Reçber'in son durumu hakkında eşi bilgi verdi: Ateşi kontrol altına alındı, gelişmeler iyi yönde
Rüştü Reçber'in son durumu hakkında eşi bilgi verdi: Ateşi kontrol altına alındı, gelişmeler iyi yönde
Salgında en acı haber! ABD'de 6 haftalık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti
Salgında en acı haber! ABD'de 6 haftalık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti
Türkiye'de koronavirüs kaynaklı en çok vaka ve vefat görülen 10 il belli oldu
Türkiye'de koronavirüs kaynaklı en çok vaka ve vefat görülen 10 il belli oldu
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs sebebiyle vefat edenlerin sayısı 277'ye, vaka sayısı ise 15 bin 679'a yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs sebebiyle vefat edenlerin sayısı 277'ye, vaka sayısı ise 15 bin 679'a...
Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'na Halkbank 56 milyon lira, Kuveyt Türk ise 20 milyon lira bağışladı
Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'na Halkbank 56 milyon lira, Kuveyt Türk ise 20 milyon lira bağışladı
ASFED Başkanı Yusuf Atik, koronavirüs tedbirleri kapsamında sektör çalışanlarına uyarılarda bulundu
ASFED Başkanı Yusuf Atik, koronavirüs tedbirleri kapsamında sektör çalışanlarına uyarılarda bulundu
Şanlıurfa'da husumetli aileler arasında kavga: 8 yaralı, 3 gözaltı
Şanlıurfa'da husumetli aileler arasında kavga: 8 yaralı, 3 gözaltı
İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı getirilmesi çağrısını yineledi
İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı getirilmesi çağrısını yineledi
Hastanede yaşadıklarını ilk kez anlatan Abdurrahim Albayrak, Galatasaray'daki görevinden ayrılabilir
Hastanede yaşadıklarını ilk kez anlatan Abdurrahim Albayrak, Galatasaray'daki görevinden ayrılabilir
Timm Klose'nin paylaşımındaki yetişkin site detayı, sosyal medyanın diline düştü
Timm Klose'nin paylaşımındaki yetişkin site detayı, sosyal medyanın diline düştü
Yediği domates salçasının metalik tatta olduğunu hisseden genç, koronavirüse yakalandığını anladı
Yediği domates salçasının metalik tatta olduğunu hisseden genç, koronavirüse yakalandığını anladı
Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, son yolculuğuna uğurlandı
Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, son yolculuğuna uğurlandı
İran Kasım Süleymani'yi unutmuyor! Trump elde ettikleri istihbaratı paylaşarak İran'ı uyardı
İran Kasım Süleymani'yi unutmuyor! Trump elde ettikleri istihbaratı paylaşarak İran'ı uyardı
'Erkekten hemşire mi olur' diyerek otobüsten yolcu indiren şoför kendini savundu: Daha önce görmediğim bir kart gösterdi
'Erkekten hemşire mi olur' diyerek otobüsten yolcu indiren şoför kendini savundu: Daha önce görmediğim bir kart...
Son Dakika: LPG'ye 95 kuruş indirim geldi
Son Dakika: LPG'ye 95 kuruş indirim geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Ziya Selçuk Zekeriya Birkan Muhsin Yazıcıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Şener Serdar Ortaç Chloe Loughnan Recep Tayyip Erdoğan
Spor Falcao Ali Koç Rüştü Reçber Fernando Muslera Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Milli İtalya Avrupa İngiltere
Şu an buradasınız: GAÜN'deki immun plazmayla koronavirüs tedavisi ay sonunda başlayacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2020 12:29:35. #1.15#
title